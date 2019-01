Les étudiants liégeois se mobilisent à leur tour pour la défense du climat

Après les marches pour le climat à Bruxelles qui ont réuni 65.000 personnes début décembre et plus de 12.000 jeunes jeudi dernier dans le cadre du mouvement "Youth for climate", les étudiants liégeois lancent un double appel à la mobilisation.

Une double mobilisation

D'abord pour un rassemblement ce jeudi entre midi et 14 heures, place St-Lambert et place du Marché, puis pour une manifestation en cortège le jeudi 31, au départ de la gare des Guillemins.

Une des organisatrices, Léa François, a 16 ans et est en 5ème année au collège Saint-Barthélemy à Liège. Elle le confirme: au sein de nombreuses écoles, des étudiants ont déjà rempli "la liste de présences": "On a plein d'écoles qui sont avec nous. On a le lycée de Waha, Saint-Servais, DIC Collège, Liège 1 et Saint-Louis".

Avec comme motivation première, le climat, comme le souligne Léa: "On essaye de faire passer le message dans les classes que le but n'est pas d'aller boire un verre place du Marché. C'est vraiment: si en tant que jeune, le climat vous tient à cœur et que vous vous rendez compte que ça ne va pas, il faut vraiment sortir de votre école et venir manifester avec nous".

Nous comprenons leur motivation

Du côté de la direction du collège Saint-Barthélemy, on se montre assez compréhensif, alors que ces rassemblement et manifestation auront tout de même lieu durant les heures de cours. Mais pour Jean-Marc Drieskens, le directeur du collège Saint-Barthélemy, cette mobilisation pour le climat, c'est une sorte de mise en pratique du programme scolaire: "Nous comprenons leur motivation d'autant que nous sommes une école en projet Agenda 21 et, qui plus est, cette semaine est une semaine spéciale puisqu'elle est consacrée au développement durable". Et le directeur le confirme, les étudiants qui participeront à cette double mobilisation ne seront pas pénalisés.

Via la page Facebook créée pour l'occasion, 4700 jeunes ont déjà marqué leur intérêt ou ont déjà prévu de participer au premier acte de cette mobilisation "liégeoise" ce jeudi. A noter que cet appel à la mobilisation est uniquement lancé aux étudiants de 4ème, 5ème et de rhéto.