Les étudiants liégeois rassemblés devant la gare des Guillemins en faveur du climat

Aujourd’hui, à l'occasion de la "grève mondiale pour le climat", les jeunes liégeois se mobilisent. Un grand rassemblement est en cours devant la gare des Guillemins. L'esplanade est en train de se remplir petit à petit. D'après les estimations de la police, 800 personnes sont présentes.

Les organisateurs invitent les participants à porter des masques anti-pollution et à faire semblant de suffoquer à cause de la pollution. A 12h01, les plus motivés d'entre eux prendront le train en direction de Bruxelles pour se joindre au cortège de la manifestation nationale.

Mais les actions ont commencé bien plus tôt que ça notamment par un sit-in devant les écoles secondaires de Liège. Les organisateurs ont appelé les élèves à se rendre devant leur école dès 8 heures ce matin mais sans y entrer. L'objectif étant de donner tout son sens au mot grève.