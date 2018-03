Les étudiants défileront à Liège ce mardi pour fêter la Saint-Torè

Les étudiants feront la fête à Liège ces mardi et mercredi à l'occasion de la Saint-Torè. C'est en principe la dernière grande fête estudiantine avant la bloque et la préparation des examens. Et ce mardi, c'est en cortège que les fêtards relieront la place du XX août et les Terrasses entre 12 et 17h.

Un cortège avec char qui devrait réunir une dizaine de milliers d'étudiants et qui passera par différents hauts-lieux du folklore liégeois. Le cortège partira donc de l'université pour rejoindre le quartier d'Outremeuse où un hommage sera rendu à Tchantchès. Il traversera alors le quartier via les rues Surlet et Méan pour ensuite rejoindre les quais via la rue Grétry et prendre la direction des terrasses via le Pont Albert Ier. Tout cela aura d'importantes répercussions pour la circulation puisque celle-ci sera arrêtée et/ou déviée le long de l'itinéraire et dans les rues voisines. Le cortège se terminera devant le Torè des Terrasses, avec des chants facultaires et bien sûr, la peinture des attributs mâles du Torè.

Mercredi, place aux 4 heures de trottinettes. 10.000 étudiants y sont aussi attendus et cela se passera sur un nouveau site : le parking C du Standard. Il y aura donc moins de perturbations pour la circulation. La course débutera vers 14h et sera suivie d'une soirée.

Cette course de trottinette a été organisée pour la première fois en 1977 mais la Saint-Torè est bien plus ancienne. On en trouve déjà des traces au 19ème siècle mais c'est depuis 1949 qu'un cortège y a pris place, avec toutefois une interruption entre 1966 et 1983.