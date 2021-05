Les étangs de Recht à nouveau repris comme zone de baignade autorisée

Vingt-sept zones de baignade sont autorisées pour cet été en Région wallonne, et cet été, pour la baignade, cela commence ce mardi. La période des baignades autorisées dans les lieux reconnus a en effet été étendue d’un mois pour débuter ce 1er juin et se clôturer le 30 septembre.

Vingt-sept zones, c’est trois de plus que l’an dernier. Et parmi les nouvelles, il y en a une en province de Liège : les étangs de Recht, dans la commune de Saint-Vith. Pour eux, c’est plutôt une réouverture après travaux.

" Il y a un grand étang où il y a de la pêche et une zone de baignade sans surveillance. La zone n’est pas spécialement aménagée mais la qualité de l’eau est telle qu’on a la possibilité d’en faire une zone de baignade. L’an dernier, elle a été fermée parce qu’il y avait des travaux autour de l’étang afin de sécuriser les berges. Il n’y a pas de surveillance mais c’est gratuit. Il n’y a pas non plus beaucoup de monde : parfois des scouts, sinon quelques personnes seules qui y vont sous leur propre responsabilité ", précise René Hoffmann, l’échevin des Travaux et de l’Environnement de Saint-Vith.