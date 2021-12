Les enseignants de la Haute Ecole de la province en grève

Un brasero, des calicots, et du café… Les enseignants de la Haute Ecole de la Province de Liège sont partis en grève et manifestent devant l’établissement ce matin.

La FGTB dénonce un carcan budgétaire et des infrastructures vétustes. Le site du Barbou et du Quai Kurth sont particulièrement pointés du doigt, avec un déficit d’enseignants et de matériel dans les sections kiné et ergothérapie.

Un cahier de revendications a été déposé. Il réclame du renfort et de la transparence dans la gestion de l’école.