Les endroits insolites où pique-niquer à Liège

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

Kathleen Wuyard ne se lasse de sillonner la Cité ardente à la recherche de pépites et de bons plans. Elle souffle l'une de ses trouvailles : "On ne va pas prendre sa nappe, ce n’est pas nécessaire, parce qu'il y a des bancs... Peu de liégeois le savent, mais il y a un jardin un peu secret à dans le cloître de la Cathédrale de Liège. C’est très calme et c’est l’endroit parfait pour être en tête à tête !"

"Il y aussi, on le voit souvent quand on prend la voiture pour aller vers les Ardennes, ce ponton, un peu étrange, qui s’éloigne de la Boverie et qui s’enfonce dans la Meuse, indique Kathleen Wuyard. Par contre cet endroit, c'est nappe obligée ! Parce qu'il est très prisé des oiseaux aussi, donc on va éviter de s’asseoir à même le sol !", plaisante-t-elle.

La journaliste regorge de bonnes idées et vous les confie sur le site de Flair : 5 idées de pique-niques insolites à Liège.