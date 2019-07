Les employés de certains recyparcs sont victimes d'agressions

Coup de chaud dans les recyparcs où les utilisateurs semblent très nerveux cet été ! L’intercommunale de traitement de déchets en a fait le constat. Ces derniers jours, les employés des recyparcs ont enduré quelques coups de colère. Et ça va même plus loin, dans plusieurs parcs à conteneurs, il y a eu plusieurs agressions.

C’est notamment le cas à Saint-Georges, Herve, Herstal, Burdine et Visé. Des insultes, des menaces de mort, des bousculades et des sanctions à la clé pour leurs auteurs. Les usagers agressifs seront en effet interdits d’accès aux recyparcs et pour certains, des plaintes seront déposées.

Alors l’été est-il davantage propice aux agressions et à l’énervement ? Voici ce qu’en dit Jean Jacques De Paoli, le porte-parole d’Intradel : "Il y a plus d’agressions, quand il y a plus de visites. Sur l’ensemble de nos recyparcs, on a en moyenne, deux millions de visites. Il est évidemment que le printemps voit une recrudescence de l’affluence simplement parce que les gens entretiennent leur jardin et donc il y a plus de déchets verts. Et l’été, c’est la période des congés donc il y a beaucoup de personnes qui prennent ce temps de congé pour faire des travaux, ranger, jeter. Donc, effectivement, il y a une affluence plus grande".

Intradel rappelle que si des règles ont été mises en place pour l’accès et l’utilisation des recyparcs, c’est pour une meilleure efficacité de ceux-ci pour tous les opérateurs et utilisateurs.

Les recyparcs sont équipés de caméras de surveillance, ce qui a permis d’identifier les auteurs de ces agressions.