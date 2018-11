Les éliminatoires du "boulet de la ménagère" ont commencé

C'est le début d'une tradition: après le succès de la première édition du concours du "Boulet de la Ménagère", la confrérie organisatrice remet le couvert. Plus d'une vingtaine d'amateurs se sont inscrits, et la première des deux séances de sélection s'est tenue ce samedi après-midi, dans les locaux de l'institut provincial d'Ougrée.

Le boulet de viande hachée est un incontournable de la gastronomie liégeoise, mais finalement, les recettes sont multiples et variées. Porc et boeuf, moitié-moité, deux tiers-un tiers pour plus de goût, de moelleux et de gras, ou encore porc et veau, même les proportions de base diffèrent d'une famille à l'autre. Rôti au four, ou poêlé, voire plongé dans l'eau bouillante quelques secondes pour éliminer de la graisse, les liégeois ne partagent pas tous le même mode de cuisson...

Et c'est finalement comme dans la soupe aux nouilles: le secret, c'est qu'il n'y a pas d'ingrédient secret. C'est le plaisir de cuisiner au quotidien qui l'emporte....