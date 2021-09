Les éleveurs de porcs perdent de l'argent

Une autre difficulté, c'est l'exportation de leurs produits: "Depuis la peste porcine, on n'a pas encore retrouvé tous nos marchés à l'exportation", explique le producteur. "Comme on produit trop en Belgique et qu'on ne sait pas exporter, il y a un surplus sur le marché".

A Herve, Michel Bosard est éleveur de porcs. Financièrement, la situation est compliquée pour son exploitation de près de 600 truies. L'augmentation du prix des matières premières pose problème: "Il a fort augmenté et on n'annonce rien de bon dans les prochains mois vu que la récolte n'a pas été exceptionnelle. On ne s'attend pas à une baisse à moyen terme, dans les aliments en tout cas".

Dans les commerces, le prix de la viande de porc n'a pas diminué. Dans cette boucherie de Racour par exemple, les clients sont disposés à payer un peu plus cher leurs marchandises. Mégane Renard, cliente: "Si on vient en boucherie, je pense qu'on est déjà prêt à payer plus cher pour une viande de meilleure qualité et peut-être pour mieux rémunérer justement les producteurs. Ça ne me dérangerait pas de mettre plus cher pour du porc". "Ce n'est pas difficile. Quand vous avez une bonne viande, vous gardez le poids dans votre poêle ou dans votre casserole. Vous n'avez pas d'eau. Et je préfère faire un kilomètre en plus et avoir de la bonne viande. Je préfère manger un petit peu moins, mais du bon", confie Marie-Anne Baudoux, une autre cliente.

Le jeune boucher, Benjamin Daniels, explique qu'il a fait le choix de travailler avec la filière belge Duroc d'Olives: "Moi j'ai choisi une filière qui est belge, qui est labellisée, avec un cahier des charges assez strict. Donc le producteur a des conditions, il gagne sa vie comme il faut, le vendeur idem, et le client est super content. Et au niveau gustatif, il n'y a pas mieux".

Il y a bien sûr d'autres labels sur le marché vers lesquels les clients se tournent. L'élevage conventionnel semble donc avoir du plomb dans l'aile.