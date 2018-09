Les élections à la ville de Liège: des jeux d'alliances et de mésalliances

Mobilité ? Propreté ? Sécurité ? Pauvreté ? Fiscalité ? Quels sont les enjeux de société auxquels les liégeois vont donner la priorité ? C'est "la" question. Parce que, même si les candidats pour la plupart affichent plus leurs têtes que leurs idées, c'est cette réponse qui va déterminer la case que les électeurs vont rougir avant de glisser le bulletins dans l'urne. Et de là, les majorités mathématiquement et politiquement possibles.

Un récent sondage, qui vaut ce qu'il vaut, maintient en théorie trois formules de bipartite: la reconduction de la coalition actuelle entre socialistes et démocrates humanistes, mais personne n'y croit vraiment; une alliance rouge et verte avec des écologistes, mais le souvenir de l'expérience tentée dans les années quatre-vingts n'y incite guère; ou alors un pacte laic, entre le PS et les libéraux, mais les divergences idéologiques restent profondes, et c'est un frein sérieux. Point commun de ces trois hypothèses: le bourgmestre Demeyer reste au centre du jeu: il veut croire qu'il garde le choix de ses partenaires. Critiqué sur sa gauche, sur sa politique du logement, par le PTB; critiqué sur son éthique de gouvernance par DéFI; critiqué, mais mollement, par les deux principales forces d'opposition, les réformateurs et les verts, qui ne veulent rien exclure pour revenir au pouvoir, il peaufine son profil "au dessus de la mêlée". Il met l'accent sur son bilan, le tram, la passerelle, la boverie, mais un bilan ne suffit pas nécessairement...

Parce que des grains de sable viennent parfois gripper les plus belles mécaniques. Quels niveaux vont atteindre les partis jusqu'ici petits, VeGa ou encore PP ? Quel va être impact l'affaire Publifin, dès lors que plusieurs anciens membres des fameux comités de secteur sont à nouveau candidat ? Les embouteillages, les poubelles, les drogués, les mendiants, les taxes, ce sont des préoccupations en proportions diverses et variées dans la tête de chaque citoyen. L'addition de ces ressentiments pourrait effriter les scores des partis traditionnels, des personnalités les plus en vue, et imposer le recours à un mariage à trois. Une tripartite, voilà qui ouvre d'autres perspectives... Une tripartite à la namuroise, MR/CDH/ECOLO, c'est une fiction ? Peut-être, mais qui peut garantir que les autres niveaux de pouvoir, régional et provincial, ne vont pas influencer les négociations, au soir du quatorze-octobre..... ?