Les écologistes neupréens réclament la démission de l'échevin Hons

L’affaire Hons semble prendre de l’ampleur. L’échevin socialiste neupréen est convoqué pour vendredi devant la commission de vigilance de son parti, et dès ce lundi soir, la bourgmestre a mis le point d’éventuelles sanctions à l’ordre du jour d’un collège communal.

Sans plus attendre, ce sont les verts qui montent au créneau. Selon leur porte-parole, ce mandataire n’a plus sa place dans la vie politique locale : "par ses formules stéréotypées sur leurs traits physiques comme leurs dents en or, sur leur appartenance groupale, il relègue les gens du voyage aux frontières de l’humanité, et ses excuses, publiées sous la contrainte, et assorties de commentaires qui en appellent à plus de fermeté envers ces personnes, constituent un choc supplémentaire". D’où une demande de démission.

La direction de l’enseignement provincial (l’intéressé est professeur à l’institut du Barbou) pourrait également intervenir dans ce dossier.