Les droites liégeoises sont à couteaux tirés

A l'extrême de la droite de l'échiquier politique, les ententes n'ont jamais été cordiales. Le dépôt des listes, pour les élections fédérales, dans la criconsciption de Liège, le confirme.

Le Parti Populaire souhaite une vérification approfondie des signatures qui parrainent la liste de La Droite, emmenée par le verviétois Sébastien Letocart. Dans un premier temps, le Parti Populaire a tenté d'invalider neuf de ces soutiens, suspects à son estime, pas nets quant à la date. Ce grief semble abandonné. Il est question à présent de "fraude massive".....

La Droite, de son côté, se base sur un article du code électoral. Le formulaire de présentation doit comporter la mention "j'ai pris connaissance de la liste....". De la liste, et non du parti. Or, des transferts de candidats, des échanges, se sont produits entre le Parti Populaire d'Aldo Carcaci et la nouvelle formation Destexhe jusqu'aux tout derniers jours de mars. Difficile de considérer, dès lors, que les électeurs ont pu valablement approuver, au sens strict, un liste non définitive. Mais faut-il vraiment prendre ce bout de phrase au pied de la lettre ? C'est toute la question. Le bureau électoral tranche ce jeudi en fin d'après-midi.