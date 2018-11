"Les Dodos", de drôles d'oiseaux s'installent au Pôle des Arts du Cirque et de la Rue à Marchin

"Latitude 50", le pôle des Arts du Cirque et de la Rue à Marchin, propose dès ce vendredi 23 novembre "Les Dodos", du nom de cet oiseau originaire de l'Ile Maurice, espèce aujourd'hui disparue. Ce spectacle qui mêle performances acrobatiques, voltiges, musique live, humour clownesque et poésie est présenté par la Cie Le P'tit Cirk. Impressionnants de souplesse et d'agilité, ces artistes circassiens sont aussi des musiciens. " Dès le départ, notre envie était que chacun apprenne la technique de l'autre" explique Alie Barraud, acrobate et voltigeuse " on est cinq au total, quatre circassiens de formation et un musicien de formation. On s'est tous entraînés les uns les autres pour apprendre la discipline de l'autre". Le véritable musicien de la troupe est Charly Sanchez. Mais de manière audacieuse, il participe avec une fausse insouciance et beaucoup de drôlerie à des numéros de voltige. " Ce qui est intéressant c'est ma manière de bouger avec le corps que j'ai qui n'est pas un corps de circassien. En même temps, je dois savoir m'abandonner. Je dois accorder une totale confiance à mes partenaires. Je leur confie ma vie". "Les Dodos", un spectacle symbolique sur l'entraide, la solidarité. " Je pense que, être cinq en piste, se mettre en danger, se faire confiance dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, ça touche les gens" explique Alice Barraud "c'est d'ailleurs pour cela que ce spectacle s'appelle "Les Dodos" car nous voulions utiliser l'emblême de l'oiseau disparu pour parler de la survie. Et la survie, c'est un thème très actuel". Autre particularité de ce spectacle, l'omniprésence très esthétique de la guitare. Celle que l'on joue et les autres, une cinquantaine, que les artistes utilisent à des fins acrobatiques. "Les Dodos", un spectacle vivifiant à découvrir ces 23, 24 et 25 novembre à Marchin. INFOS: www.latitude50.be