Les discussions PS-PTB se poursuivent à Herstal

Alors que les pourparlers pour former des coalitions de gauche ont été rompus, à Charleroi et à Molenbeek, les discussions se prolongent, à Herstal. Une deuxième rencontre s'est tenue dans un climat qualifié de cordial et respectueux, mais franc.

La liste du bourgmestre Frédéric Daerden a obtenu une majorité de sièges au conseil communal, et l'appoint des "travaillistes" n'est donc pas nécessaire. Ils ont reçu la proposition d'un mandat d'échevin pour Nadia Moscufo. La délégation du PTB, avant d'aborder les questions de personnes, a déposé une liste de sept points qui constituent le "socle minimal" de revendications qu'il souhaitent voir rencontrées. Dans cette liste, la dé-privatisation du stationnement en voirie, l'accès au logement social, et une proposition fiscale, avec cinq nouvelles taxes "sur les entreprises multinationales principalement".

L'accueil réservé à ces propositions ne semblent pas d'un optimisme débordant, mais une troiième séance de négociations est programmée pour la première semaine de novembre.