Les deux séquoias géants du château de Florzé restent des "monuments"

Ces deux séquoias se trouvent à l’extrémité d’un vaste jardin, autour d’une gentilhommière, et ils ont été classés comme monuments voici cinquante ans. Personne n’a retrouvé les documents officiels de l’époque, mais c’est notamment pour des raisons esthétiques : ils ont été considérés comme de parfaits exemples de la manière d’aménager les parcs au milieu du dix-neuvième siècle, où ils ont été importés pour amener une touche d’exotisme.

Le ministre du patrimoine, voici quatre ans, a pourtant signé un arrêté de déclassement. Mais il s’est basé sur l’avis de la division nature et forêts de la région wallonne, et pas sur le rapport de la commission des sites : le conseil d’État vient d’annuler sa décision.

Au centre, l'un des deux séquoias - © Michel Gretry

Mais depuis, l’un d’eux a subi les outrages de la foudre, et l’autre a perdu ses branches basses : d’un point de vue botanique, l’administration de l’environnement a estimé qu’ils ne présentent plus rien d’exceptionnel, qu’ils présentent des défauts aux ramifications, et qu’ils pourraient être rétrogradés de "monumentaux" à "remarquables", ce qui leur assurerait un niveau de protection, suffisant. D’autant que d’autres individus de la même espèce ont pris racine dans d’autres coins du pays.

Ailleurs, mais justement, pas en territoire ardennais. C’est une essence d’origine californienne, et c’est rarissime qu’elle puisse s’acclimater à cette altitude et à ce climat, sur un coteau battu par les vents. D’où leur grand intérêt. C’est du moins ce que disent d’autres experts, dont l’avis n’a pas été pris en considération. Il est arrivé fort tard, parce que la publicité donnée à l’affaire n’a pas respecté les règles. Les magistrats ont donc rétabli les deux séquoias dans leur statut de monuments.