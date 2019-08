Les décors intérieurs d'une maison art nouveau arrachés : c'est légal répond la ville

Des voisins s'inquiètent rue Wazon à Liège. Des ouvriers ont enelvé les portes et cassé les cheminées intérieures d'une maison art nouveau. Il s'agit de faire des appartements. Nous nous sommes renseignés : tout est légal. Mais la transformation des maisons unifamiliales en immeubles de rapport reste un vrai problème à Liège.

Divisée en appartements depuis 1963

Cette maison rue Etienne Soubre était en réalité déjà divisée. Depuis 1963 nous assure la société gestionnaire. N'empêche. Les travaux ont abasourdi les voisins. Et le conseiller écolo Quentin Le Bussy les dénonce : "tout ce qui était décoratif a été arraché, en tout cas une grande partie. Les cheminées, boiseries, menuiseries, huisseries, qui avaient résisté aux deux guerres mondiales et au tremblement de terre de 1983 ne sont plus là. C'est parti et c'est trop tard".

Les services de l'urbanisme assurent que tout est légal. La structure du bâtiment n'est pas touchée et comme il était divisé avant 1994, le propriétaire n'avait pas besoin de permis. "Nous essayons dans toute la mesure du possible de lutter contre les divisions intempestives de maisons unifamiliales" explique Christine Defraigne, échevine de l'urbanisme, qui assure refuser régulièrement des permis pour des transformations du même genre. Mais ici, la ville était désarmée. Si une maison était divisée avant 1994, demander un permis n'est pas obligatoire. "Si demain on applique une autre loi, pourquoi pas ? Mais on a bien dû prendre un critère. 1994, ça fait 25 ans. Imaginer revenir en arrière de 50 ans, ce serait imposer un sacré effet rétroactif. Ca me paraît illusoire". "C'est de l'art nouveau" se désole le conseiller Le Bussy. "Et si on laisse casser le patrimoine, on ne pourra plus le voir demain."

La ville dit vouloir freiner ces divisions d'immeubles et la perte de patrimoine. Dans le cas présent, la législation permet au propriétaire de passer entre les gouttes et de rendre la transformation définitive.