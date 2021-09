Les dangers domestiques à découvrir à Liège dans la Maison des Géants

Comment un enfant de 2 à 5 ans voit-il les différents objets qui se trouvent dans une maison. Quelles sont les sources de danger pour lui ? Comment les éviter ? Autant de questions qui trouvent réponse dans l’exposition itinérante "La Maison des géants" que propose la Ligue des Familles à Liège jusqu’au 2 octobre. Une exposition où tout est à la taille que perçoit un jeune enfant.

Un manche de poêle qui dépasse, une tablette d’antidouleur posée sur la table de nuit, un fer à repasser bien chaud que l’enfant peut attraper en tirant sur le fil électrique à sa hauteur, autant de dangers qui peuvent guetter l’enfant et qui peuvent être très tentant pour lui. C’est ce qui se découvre dans cette exposition où tout est à la taille de la vision de l’enfant : " On découvre la maison à travers les yeux d’un petit enfant. On pense toujours en tant que parents qu’une fois qu’on est dans la maison, on est dans son petit cocon, qu’on est en sécurité, mais il y a des risques et donc c’est vraiment important que chaque parent soit informé, conscientisé, de ces risques-là, pour assurer la sécurité de son enfant. Dans les accidents domestiques, la première cause, c’est la chute (chaise, escaliers, etc.), la deuxième ce sont les brûlures et la troisième ce sont les intoxications ", détaille Vinciane Baudouin, chargée de projet à la Ligue des Familles.