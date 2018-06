Les cuberdons aux légumes, une exclusivité liégeoise

À Saint-Nicolas, près de Liège existe depuis une vingtaine d'années "le Roi du Cuberdon" une entreprise qui produit cette célèbre friandise au cœur tendre de framboise.

En 2015, l'entreprise s'agrandit et décide d'innover en proposant des cuberdons de différentes couleurs aux goûts de fraise, d'anis, de cerise et même de lacquemant.

Des cuberdons au céleri, au carotte ou encore au poivron

Cela faisait un petit moment que les membres de l'entreprise avaient envie de créer un cuberdon original et qui soit une exclusivité belge.

Michaël Gilson, patron du Roi du Cuberdon. "Nous avions envie de créer des cuberdons aux légumes. Nous avons mis du temps à trouver la recette adéquate. Il faut adapter le dosage et surtout trouver le bon légume. Nous avons décliné le cuberdon sous le goût de courgette, de poivron et de betterave également".

Un goût très doux

Ces cuberdons aux légumes sont basés sur le sucré-salé avec un goût très doux. Et la fabrication est artisanale du début à la fin. Comme l'explique Michaël Gilson. "Nous sommes certifiés artisan depuis 2016. On travaille nos légumes frais, on les reçoit et on les retravaille pour obtenir un jus qui vient se mêler à la préparation".

Une gamme salée est également proposée pour les traditionnelles pâtes de fruits maison.

Le Site: http://www.leroiducuberdon.be/