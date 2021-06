Les Crêtes de Spa se disputent ce week-end, par vague et sur trois jours

Les Crêtes de Spa auraient dû avoir lieu en mars, elles se disputeront finalement ce vendredi soir et ce week-end. Des Crêtes quelque peu modifiées. Des départs par vagues et une épreuve sur trois jours sont prévus.

" Ce vendredi à partir de 18h, le samedi et le dimanche, avec des vagues de départ pour pouvoir accueillir un maximum de personnes dans le respect des règles sanitaires. Dans ce cas-ci, ce sera des vagues de 60 personnes toutes les 20 minutes et évidemment on leur demande de porter le masque lorsqu’ils sont sur le site, et de le ne retirer qu’une fois qu’ils ont passé la ligne de départ, et de respecter les groupes et les règles sanitaires qui sont imposées à la population ", explique Sébastien Legat, membre de l’organisation.

" Il y a pour le moment 2500 personnes qui sont préinscrites et il est encore possible de s’inscrire dans certaines vagues de départ. On est aussi sur des parcours modifiés. On a dû annuler la longue distance de 55 km. Le 21 km sera modifié également parce que, comme on est sur des vagues de départ, on devait éviter le passage par le centre-ville, à la demande des services de police. A part cela la grande majorité des parcours reste identique. C’est vraiment le départ qui est modifié cette année ", précise-t-il encore.