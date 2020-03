Les Crêtes de Spa, programmées le 28 mars, à leur tour annulées

Golazo Sport a décidé, en tant qu’organisateur des Crêtes de Spa, programmées le 28 mars prochain, d’annuler l’épreuve "afin de limiter autant que possible les risques de propagation du coronavirus, en particulier dans des endroits où se rassemblent de nombreuses personnes", a-t-il annoncé jeudi sur les réseaux sociaux.

L’épreuve, longue de 21 km, et ses distances annexes (10 km, 33 km, 55 km) drainent annuellement entre 3000 et 4000 adeptes de la course à pied.

La décision est acceptée par certains et moins par d’autres, selon premières réactions sur les réseaux sociaux. L’organisateur étudie cependant l’opportunité de reporter cette 43e édition de l’épreuve spadoise à une date ultérieure.

Bon nombre d’autres courses prévues en Province de Liège ont également été annulées ces dernières heures afin de freiner la progression du virus Covid-19.