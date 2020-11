Les crèches sont aussi sur le front depuis le début de la pandémie, comme à Limbourg

Elles sont peut-être moins souvent évoquées que d’autres, les crèches remplissent pourtant une mission importante depuis le début de la pandémie.

La règle pour elles était et est de rester ouvertes, en particulier pour accueillir les enfants de ceux qui se trouvent en première et seconde lignes face au coronavirus.

Les conditions de travail dans ces crèches se sont évidemment compliquées et elles n’échappent pas aux cas positifs, parmi leur personnel ou chez les parents des bambins.

La crèche communale de Limbourg

A Limbourg, la crèche communale "A Petit pas" peut accueillir 28 à 30 enfants. Son personnel est composé de six puéricultrices, une assistante sociale, une directrice infirmière et trois techniciennes de surface.

S’il n’y a pas eu de mesure de fermeture générale des crèches, celle de Limbourg a pourtant bien dû fermer du 30 septembre au 9 octobre. Nathalie Chanteux explique en effet : "J’ai eu trois puéricultrices qui se sont avérées positives. La décision a été prise dans un premier temps de limiter le nombre d’enfants présents. Mais on a finalement dû fermer complètement.".

Et actuellement… "J’ai de nouveau une puéricultrice qui est positive, mais ça va rester, je pense, de manière beaucoup plus limitée cette fois-ci. Les autres puéricultrices continuent à assurer leurs services. J’ai dû fermer un service ce vendredi puisque les enfants qui ont été en contact avec une puéricultrice positive doivent être placés en quarantaine, à respecter jusqu’à ce 2 au soir."

De premiers cas positifs chez des parents

La directrice observe par ailleurs : "Depuis 15 jours, je commence à avoir des parents qui se révèlent positifs également et d’autres qui sont dans l’attente de leurs résultats de tests, chose que je n’avais pas du tout vue encore depuis le début de la pandémie. Les enfants des parents qui sont positifs ne peuvent plus fréquenter la crèche, donc ils sont sous certificat médical de quarantaine.".

Une situation plus compliquée pour tous

En ce qui concerne les conditions de travail depuis le début de la pandémie, Nathalie Chanteux explique : "C’est quand même une situation qui est beaucoup plus compliquée, aussi bien pour moi dans la gestion administrative que pour le personnel encadrant. Les conditions de désinfection et d’hygiène ont été fortement renforcées ce qui est contraignant pour le personnel accueillant et les techniciennes de surface. Les puéricultrices viennent travailler aussi avec certaines appréhensions parce que, dans un milieu comme le nôtre, la distanciation sociale est bien évidemment impossible à maintenir. On est sur le front depuis le début de la pandémie. Je l’ai bien vu quand on a dû fermer, c’est évident que ça pose problème à certains parents.".

"Je pense que j’aurai encore du personnel qui malheureusement sera positif. J’aurai encore des parents positifs. On continuera à gérer les choses du mieux possible. J’ai la chance aussi d’avoir la Ville de Limbourg qui autorise à remplacer le personnel manquant, ce qui facilite grandement la prise en charge des enfants, tant qu’on trouve du personnel encore évidemment.", conclut la directrice de la crèche "A petit pas".