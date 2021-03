Les cours d'éducation physique peuvent reprendre dans le secondaire: "Ça leur fera plaisir"

Finies les vidéos sur la nutrition ou les randonnées à la place du sport. Les profs d'éducation physique vont pouvoir recommencer à donner cours dans le secondaire. Avec certaines précautions.

La reprise des activités d'éducation physique va sans doute faire du bien à ces élèves qui n'ont parfois plus bougé depuis des mois. Maxime Alexandre est prof de gym depuis 14 ans. Il enseigne à des élèves qui ont entre 12 et 16 ans à l'Institut Saint François d'Ouffet: "Jusqu'à Pâques, je vais leur proposer des activités qu'ils aiment bien", confie-t-il. "Chez les garçons, on parle souvent de mini-foot. C'est un peu bateau, mais je pense qu'ils en ont besoin. Ça leur fera plaisir. Ils n'ont plus touché un ballon depuis des mois. On parle de basket-ball, de volley-ball, on a aussi les sports orientés sur l'athlétisme, tout ce qui est courses, sprints, lancers, sauts. On va essayer de refaire un petit peu de tout ça".

Et pour les troisième et quatrième secondaires, le retour à l'école à temps plein est annoncé le 29 mars prochain.