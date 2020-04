Les convalescents du Covid-19 à Nivezé

La Wallonie va ouvrir deux premières structures intermédiaires de décontamination. Une sera située à Spa, l'autre à Charleroi.

L'objectif est de soulager les maisons de repos et les hôpitaux face à l’afflux de résidents et de patients atteints du Covid-19. Alain Langer, directeur du centre Séjours et Santé Spa-Nivezé: "Les hôpitaux sont surchargés, et à un moment donné, ils vont être saturés. Pour éviter cette saturation, les hôpitaux essayent de faire sortir des patients vers le domicile ou vers les maisons de repos, mais ce n'est pas toujours possible, soit parce qu'ils sont toujours contagieux, soit parce qu'ils ne sont pas suffisamment autonomes. Dans ce cadre-là, il est intéressant pour eux d'avoir des structures intermédiaires vers lesquelles ils peuvent envoyer les patients afin de libérer des lits dans les structures hospitalières".

Sur place, les patients recevront tous les soins nécessaires, comme le souligne Alain Langer: "Nous allons les accueillir et les loger, avec tous les types de services qui vont avec, notamment les repas. On va aussi leur procurer tout ce qui est nécessaire au niveau des soins infirmiers, de la kiné, et de la diététique".