Les contes grivois de Maupassant au château de Modave

Le temps d'un spectacle intitulé "Autour du lit" le château de Modave prend un petit coup de chaud avec les contes grivois de Maupassant.

Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier, qui jouent et mettent en scène ces contes de Maupassant, ont choisi comme décor une des très jolies salles du château de Modave qu'ils ont agrémenté d'un lit et d'un piano. Accompagnés sur scène par la musicienne Marie-Sophie Talbot, ils distillent des propos coquins qui évoquent également toutes les formes d'amour du plus doux au plus déchirant.

L'amour pour l'écriture de Maupassant

Les deux artistes de Lazzi 90 vouent, depuis très longtemps, une vraie admiration pour Maupassant. Comme l'explique Pascale Vander Zypen. "Durant nos études, les professeurs nous ont fait découvrir Maupassant et ça été vraiment un coup de foudre. C'est un auteur littéraire magnifique doté d'une profondeur indéniable. Avec lui, on rentre tout de suite dans une atmosphère bien spécifique. Un peu comme Georges Simenon. Dès les premières lignes, on a tout de suite accès à la description des sentiments".

Une scène de théâtre atypique

La pièce "Autour du lit" se joue dans une des salles du château de Modave. Pour y accéder il faut traverser la cour, rentrer dans l'immense hall d'entrée et gravir les grands escaliers. Pour enfin arriver dans un salon Louis XV décoré de tapisseries et de boiseries. L'avantage est que ce lieu n'est pas trop chargé pour pouvoir y installer d'autres éléments du décor.

Pascal Vander Zypen: "Les spectateurs se retrouvent directement dans une chambre avec un grand lit au milieu du salon qui a été surélevé pour pouvoir être vu. Nous sommes très proches physiquement du public ce qui permet à ce spectacle de ne pas être que du théâtre et d'avoir une proximité naturelle avec le public".

Sur scène, il y a également un très beau piano pour permettre à la musicienne et comédienne Marie-Sophie Talbot de faire partie à part entière du spectacle. C'est elle qui a créé la musique du spectacle en fonction des thèmes choisis.

Le spectacle "Autour du lit" se joue du 10 au 29 juillet. Réservation via le site du château : http://www.modave-castle.be/