Les concessionnaires agricoles recherchent des mécaniciens

A Jeneffe, la société VDTech emploie deux jeunes mécaniciens de 20 et 24 ans qui sont pleinement épanouis. Thomas Cieters explique: "Nous sommes polyvalents. Un jour, on peut travailler sur un pneu, le lendemain sur un boîtier électronique. Nous allons aussi à la campagne, nous rencontrons les clients. Nous voyons les machines travailler sur les champs". François Pirson poursuit: "Chez moi, c'est une ferme. J'ai toujours été attiré par les machines agricoles. Travailler ici, c'est faire ce que l'on aime".

François Dumonceau sillonne la Wallonie pour la société allemande Lemken. Il confirme que le manque de main d'oeuvre est généralisé. Il est favorable à la création d'un centre de formation de mécaniciens agricoles dans le sud du pays. "On a vraiment besoin en Wallonie d'un centre qui va former les jeunes qui sortent de l'école aux spécificités du machinisme agricole sur les différents points techniques" confie François Dumonceau. "Aujourd'hui, nous avons plutôt des jeunes issus du monde de la mécanique automobile qui ne traitent pas nécessairement d'un panel de formations aussi larges dont on a besoin pour le monde agricole. Cela va de la mécanique lourde à l'hydraulique, en passant par l’électronique et l'informatique qui font partie intégrante de notre quotidien".

Des clefs traditionnelles à la clef USB