Les Compagnons de la Terre ont produit des baies de goji à Mortier

Ce sont des petits fruits rouges, encore peu répandus et que l'on trouve généralement sous une forme séchée. Il s'agit des baies de goji. Un fruit originaire de Chine et qui a l'avantage d'être un puissant anti-oxydant tout en étant riche en vitamine.

A Mortier, les Compagnons de la Terre se sont lancés dans la production de ce fruit, en plus de leurs autres cultures, afin de le vendre sur les marchés proches. Et le fruit pousse très bien chez nous.

" C’est plutôt une activité expérimentale et ça marche plutôt bien. En fait, ça ne demande pas des conditions d’attention extraordinaires. Ça pousse bien et il faut s’en occuper un peu mais ce n’est pas si terrible que ça. En plus, on a déjà des baies cette année alors qu’on les a plantés l’an dernier ", explique Ariane Hermans, coordinatrice de l'association.

" Les compagnons de la Terre, c’est un projet de micro-ferme variée, donc avec des céréales, fruits, légumes, poules, etc. Une micro-ferme qui se veut aussi expérimentale. Maintenant, on doit vivre, donc forcément on doit avoir des produits de tous les jours qui se vendent facilement. Mais on veut aussi se faire plaisir et essayer d’autres choses ".

Des baies de goji, déjà récoltées par dizaines de kilos, qui sont vendues fraîches sur les marchés locaux, en circuit court : " On les vend sur les marchés autour du site et on a aussi un marché au milieu de nos légumes donc les gens peuvent venir les chercher à Mortier, à Visé, à Saive, vraiment dans la région proche ".