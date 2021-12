Les communes qui ont perdu des équipements dans les inondations s’organisent pour assurer le service hivernal

Plusieurs communes victimes des inondations de juillet y ont perdu du matériel et des engins servant au déneigement et au salage. Or l’hiver arrive.

Pour pallier la perte de ces équipements et assurer un service hivernal sur leurs voiries, les communes concernées ont dû s’organiser.

Trooz, par exemple, dont l’ensemble du matériel et des véhicules a été détruit par les inondations. Fabien Beltran, le bourgmestre de Trooz, explique : "Très vite, nous nous sommes rendu compte que nous allions être confrontés à des problèmes en cas d’hiver un peu difficile et nous avons déjà lancé des marchés au mois d’août afin de répondre à nos besoins en termes de déneigement, c’est-à-dire des saleuses, des trémies de salage pour les camionnettes, etc., etc.".

Mais ce matériel, Trooz ne l’a pas encore. "Les commandes tardent à arriver.", constate le bourgmestre, "On nous les promet pour mi ou fin décembre. Et donc nous avons dû, en attendant, trouver des solutions alternatives. Nous avons à nouveau pu compter sur la solidarité des bourgmestres et des échevins des travaux des communes voisines que sont Olne, Sprimont et Chaudfontaine et que nous avons sollicitées parce que nous avons pas mal de voiries communales qui mènent de notre commune vers les leurs. Ils ont décidé, en accord avec nous, de prolonger leurs trajets de déneigement de leurs communes vers la nôtre, que ce soit sur les hauteurs de Trooz côté Olne, côté Sprimont et côté Chaudfontaine. Parallèlement à ça, nous avons obtenu de la Région wallonne un accord pour le prêt d’un camion et d’un homme pour nos autres voiries communales qui sont un peu trop éloignées des trois communes voisines."