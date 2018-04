Les Chiroux font vider la brasserie "Le Bouquin" dans l'attente d'un repreneur

C'est un des cafés liégeois les plus connus, mais sa situation économique et immobilière est passablement compliquée. Cet emblématique bâtiment circulaire appartient au promoteur Demarche, qui l'a construit, mais la Ville a bénéficié dès le début d'un bail emphithéotique, cédé ensuite à l'association sans but lucratif du centre culturel des Chiroux. Depuis que les bibliothèques sont passées dans le giron de la Province, l'administration communale ne conserve que le quatrième étage, le sous-sol, et le rez-de-chaussée de la rotonde.

Le débit de boissons qui s'y trouve a été confié pendant quarante ans, sous la forme d'une concession, à un couple de gérants, qui a fini par partir à la retraite et par remettre son affaire. Mais leur successeur a omis de payer plusieurs mensualités à ses prédécesseurs, et il a accumulé un retard de loyers envers les Chiroux. Il a fini par être expulsé, en décembre dernier, et des procédures en justice sont toujours en cours.

Pour éviter que la clientèle ne prenne ses habitudes ailleurs, il ne faudrait pas trainer pour trouver un repreneur. Une douzaine de candidats, d'ailleurs, se sont manifestés, parmi lesquels deux grossistes et un voire deux groupes brassicoles. Mais une convention à l'ancienne, de gré à gré, ne répond plus aux normes européennes des marchés publics. Il faut un appel à la concurrence. Les autorités sont occupées à rédiger un cahier des charges. Et sans attendre, la vente du mobilier et du matériel a commencé: les anciens exploitants espèrent compenser partiellement leur manque à gagner. Les lieux doivent être vidés endéans la semaine....