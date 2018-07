Les chiens souffrent aussi de la chaleur

Le thermomètre va atteindre les 35 degrés ce jeudi. Une chaleur difficile à supporter pour nous, mais aussi pour nos animaux domestiques.

Précautions et symptômes

Les chiens sont particulièrement sensibles à la chaleur. Les propriétaires doivent donc être vigilants. Quelles sont les précautions de base à respecter? Nous avons posé la question à Gaëlle Schils, de la clinique vétérinaire de Liège: "Les animaux ont du mal à se thermo-réguler, donc ils ne transpirent pas comme nous, ils peuvent seulement haleter pour essayer de faire évaporer leur chaleur et transpirer via les coussinets. C'est vrai qu'ils ont vraiment plus difficile que nous de gérer la chaleur. C'est donc important de les garder au frais, de ne pas les sortir en pleine heure caniculaire où il fait très chaud, de veiller à ce qu'ils aient de l'eau à volonté et surtout, si on a l'impression qu'il fait fort chaud, de ne pas hésiter à les refroidir en leur mettant un petit peu d'eau sur eux ou devant le ventilateur".

Car les conséquences de la chaleur peuvent être vraiment très graves: "Il faut savoir que si la température monte au-delà d'un certain seuil, habituellement on dit 41 degrés, les protéines peuvent se dénaturer et on peut avoir beaucoup de types de symptômes différents: des signes gastro-intestinaux, des diarrhées hémorragiques, ce genre de chose, mais ça peut aussi avoir des conséquences encore plus graves comme des atteintes très aigües au niveau des reins et même des crises épileptiformes".

Certaines races plus sensibles que d'autres

A la clinique vétérinaire de l'Université de Liège, ce n'est pas l'affluence pour l'instant, mais l'urgentiste Gaëlle Schils se prépare à accueillir des animaux en danger: "Certaines races sont plus sensibles que d'autres. Tout ce qui est races brachycéphales, donc tous les animaux avec le nez un peu écrasé, les bouledogues, les carlins, ce genre de chiens".

Dans la pièce, des ventilateurs ont même été installés. Attention tout de même: "On essaye de mettre des ventilateurs quand on sait que les animaux ont tendance à être déjà hauts en température ou à être fort énervés pour qu'ils gardent un environnement frais. La seule précaution à prendre, c'est, s'ils sont vraiment juste en face du ventilateur, veiller à ce que leurs yeux ne se dessèchent pas, éventuellement mettre des petites larmes artificielles, la même chose que pour les humains".