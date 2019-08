Les chiens sont les bienvenus dans les restaurants "dogs friendly"

Ce n’est pas toujours facile de programmer une sortie quand on a un chien. Et pourtant, il peut vous accompagner dans un "restaurant dogs friendly". Il s’agit d’établissements qui accueillent volontiers le meilleur ami de l’homme et son maître.

Avec l’accord du responsable des lieux, le chien et son propriétaire peuvent entrer et s’installer comme c’est le cas au Regina dans le centre-ville de Liège. " Une fois qu’ils sont calmes et propres, qu’ils ne commencent pas à déranger et qu’ils sont bien attachés, il n’y a pas de problème. Ici, je prévois toujours un petit bac d’eau pour eux. Ils sont généralement en dessous de la table et on ne les entend pas " explique Alain Tancev, le gérant.

Mais attention, certaines zones ne sont pas accessibles aux animaux. " Pour une question évidente d’hygiène, aucun animal domestique ne peut entrer dans des zones où des denrées alimentaires sont manipulés, transformés ou stockés. C’est d’ailleurs interdit par la loi " déclare Stéphanie Maquoi, porte-parole de l’AFSCA.

Les chiens se doivent donc d’être bien élevé comme le précise Anne, propriétaire d’un chihuahua avec lequel elle se rend régulièrement au restaurant : " j’ai éduqué mon chien de façon à ce qu’il respecte l’environnement, mais aussi à ne pas aboyer en public et d’être propre. Je le mets toujours dans son petit sac. "

Pour certains, ouvrir ses portes aux chiens est une manière de fidéliser les clients. C’est le cas de Nathalie Chiaradia, gérante du restaurant Madame Boverie qui se trouve dans le parc de la Boverie et qui accepte les cabots : " C’est une clientèle à prendre. Elle est là et se promène avec son chien qui reste parfois une heure dans le parc. Des gens se rencontrent et peuvent venir prendre un café, un lunch ou encore un brunch dans notre établissement. "

Sur la porte d'entrée de certaines enseignes, on peut retrouver le sigle "Dog friendly, dog welcome". D'autres acceptent les boules à poil sans l'afficher clairement à l'entrée.

Pour rappel, il est interdit de refuser l’accès d’un restaurant à un chien d’assistance et son maître.