Les chasseurs autorisés à faire de la "destruction" en cas d'urgence

Qu'on ne s'y méprenne pas: ce n'est pas la réouverture de la chasse; comme la pêche, elle reste interdite depuis le début des mesures fédérales liées à la crise du Covid 19. Toutefois, depuis quelques jours, le Département Nature et Forêt (DNF) de la Wallonie autorise, sous conditions strictes, certains chasseurs à traquer le gibier, essentiellement les sangliers qui non seulement sont trop nombreux mais provoquent surtout d'importants dégâts dans les cultures et peuvent même se révéler dangereux pour l'homme. Ici, on ne parle plus de chasse mais de "destruction".

Dégâts aux cultures et risques pour l'homme

Les agriculteurs le savent mieux que quiconque, les sangliers sont leurs ennemis; ils peuvent dévaster en peu de temps leurs cultures ou les semis fraîchement réalisés. " et ce qu'on ne sait pas toujours, explique le chasseur sérésien Patrick Gilsoul, c'est que le chasseur est responsable des dégâts constatés sur le territoire de chasse qu'il a loué! " Mais pour l'heure, on ne parle plus de chasse "normale", mais de situations d'urgence, les seules qui peuvent faire l'objet d'une autorisation du DNF. Concrètement, appel peut être fait à un chasseur par un agriculteur fortement victimes d'importants dégâts perpétrés par des sangliers: " l'autorisation du DNF permet ainsi de pouvoir protéger les cultures, poursuit Patrick Gilsoul, on parle alors de "destruction cultures". Ca peut être aussi une grande pelouse abîmée chez un privé". L'autorisation concerne aussi la sécurité publique: "Les sangliers, quand ils pénètrent dans les villes, explique encore le chasseur, peuvent mettre les personnes en danger. Là aussi, on peut faire de la destruction; par exemple, je viens d'être alerté parce qu'il y a trois sangliers en demeure dans le bas de Seraing, un mâle et deux laies. Je vais devoir intervenir parce que c'est trop dangereux; même les habitants qui essayent de les faire partir n'y arrivent pas, ils déchirent les poubelles dans les rues et c'est dangereux pour les enfants car ils sortent quand même un peu malgré le confinement pour jouer à l'extérieur." L'intervention, comme on peut s'en douter, sera radicale: le sanglier mâle, une grosse pièce paraît-il, sera abattu.

Ce travail de destruction est donc soumis à l'autorisation du DNF; si celui-ci marque son accord, il sera valable un mois renouvelable.

Rien avoir donc avec la chasse habituelle qui reste bel et bien interdite jusqu'à nouvel ordre; ainsi, la chasse aux sangliers à l'affût est-elle permise toute l'année mais pour la pratiquer, les chasseurs devront donc encore patienter jusqu'à la levée des mesures de confinement.