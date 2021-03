Les centres de vaccination : une porte de sortie pour le secteur de l'évènementiel

Des grands festivals, aux centres de vaccination… Il n’y a qu’un pas. C’est en tout cas la porte de sortie qu’ont trouvée certaines sociétés, actives dans l’évènementiel ou le montage de foire.

Le secteur de l’évènementiel, à l’arrêt depuis un an

Pour Puissance 3, l’ouverture prochaine des centres de vaccination, c’est la perspective d’un retour aux affaires, après une activité au point mort depuis un an, presque jour pour jour. " On a démonté notre dernier salon le 12 mars 2020. Depuis, on a mis nos camions au garage et ils ne sont plus sortis ", précise Xavier Doome, le responsable de cette petite entreprise de Bassenge.

En Wallonie, les monteurs de stands et acteurs de l’évènementiel se sont regroupés en une association, pour avoir plus de poids : stand up for Wallonia. C’est notamment grâce à cette structure que le secteur a réussi à faire entendre sa voix et à proposer ses services pour encadrer les centres de vaccination.

En charge de l’aspect logistique, pas médical

Puissance 3, spécialisée dans le montage de stands, a ainsi été sélectionnée pour encadrer trois futurs centres de vaccination, à Herve, Malmedy et Pepinster. Puissance 3 ne s’occupera bien évidemment pas de l’aspect médical, mais de tout l’aspect logistique. "On va s’occuper de la signalisation dans les parkings, de l’orientation des visiteurs dans le centre, du cloisonnement des différents espaces, de la sécurisation du matériel… ", énumère le patron.