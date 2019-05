Les Cathy Cabines deviennent françaises

On s'y est tous soulagés au moins une fois: les célèbres Cathy cabines et sa société concurrente Locasix battent désormais pavillon français. Basées à Amay et Thimister, ces deux sociétés spécialisées dans la location de matériel sanitaire pour chantiers et événements festifs ont en effet été rachetées par le groupe WC Loc, leader du marché en France. C'est une petite page d'histoire qui se tourne car le nom « Cathy cabine » est rentré dans le langage populaire.

Des toilettes créées par l'armée américaine

Il faut le savoir, les toutes premières toilettes mobiles ont été crées par l'armée américaine. Et c'est en 1992, il y a donc plus d'un quart de siècle, que Michelle Wilmotte s'est lancée dans ce « marché de niche »: « Moi j'y ai cru immédiatement parce qu'en tant que femme, quand j'arrivais quelque part sur un événement qui se trouvait en plein air, je regardais déjà s'il y avait un café pas loin ou quelque chose parce que je savais que je n'allais pas tenir 6 heures sans aller aux toilettes. Donc c'est un article qui m'a plu tout de suite. Quand on a commencé, on a acheté 20 cabines. Les brocantes, ça a marché très vite. Les courses de moto ou de voiture, quand il y a 1000 ou 2000 personnes, les petites cabines fonctionnent très bien. Puis après il y a eu les festivals... ». Et pour l'anecdote, Cathy, c'est le prénom de sa fille.

Un millier de cabines louées chaque jour

Chaque jour en tout cas, un millier de ces cabines sont louées aux 4 coins de la Wallonie et de Bruxelles. Mais que vont devenir ces deux sociétés liégeoises, Cathy Cabine et Locasix? Le repreneur français promet de conserver le personnel et même le nom Cathy Cabine, et de développer les activités en proposant des toilettes plus écologiques et plus haut de gamme. Guillaume Divol, le directeur à l'international de WC Loc: « On va placer des porte-manteaux, des sèche-mains, tout ce qui est nouveaux produits en fait. Soit plus adaptées pour la population féminine, soit avec des nouvelles technologies comme les toilettes sèches, les toilettes sous vides qui feront consommer beaucoup moins d'eau. Pour l'instant, on est présents au Tour de France, on a prouvé qu'on était capable de faire le Tomorrow Land Winter cette année en France, nous participons à quasiment tous les défilés de la Fashion Week, que ce soit pour l'accueil public ou l'accueil des mannequins et de tout le staff qui met en place les défilés ».