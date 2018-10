Les cambriolages en baisse à Liège

Sur les neuf premiers mois de l'année, on dénombre sur le territoire de la ville de Liège 3% de cambriolages en moins par rapport à 2017, au cours de la même période, a-t-on appris jeudi auprès de la police de Liège, en marge de l'action nationale de lutte contre les cambriolages "Un jour sans".

"Alors que l'on dénombrait 1.286 cambriolages en 2017, sur les neuf premiers mois de l'année, on en relève cette année 1.247 sur la même période. Soit 3% de moins", précise la police de Liège.

Les statistiques liégeoises indiquent que le nombre de cambriolages (vols avec effraction dans des habitations, commerces, etc.) est en baisse depuis quelques années. "On constate que ces faits sont davantage commis le vendredi en journée et en soirée ainsi que les nuits du week-end", souligne la police de Liège, ajoutant que cette diminution est notamment due au travail proactif mené auprès de la population.

"Le service de techno-prévention permet aux citoyens de solliciter des visites gratuites à domicile afin d'identifier les éventuels points faibles et se faire conseiller sur la manière de sécuriser son habitation".

Dans le cadre de la 5e édition de l'action nationale de lutte contre les cambriolages "Un jour sans", organisée du 22 au 28 octobre, deux journées de sensibilisation se déroulent ces jeudi et vendredi dans la galerie commerciale Belle-île. La police de Liège y tiendra un stand où les agents formés en tant que conseillers en prévention vol donneront des informations et conseils.

Parallèlement, une opération dénommée "Rosace" est menée cette semaine en Cité ardente. Elle consiste en une observation des barillets des portes de maison. En cas de constatation de tentative ou de risque de cambriolage, un prospectus est déposé dans la boîte aux lettres pour inviter l'habitant à prendre contact avec la zone de police en vue de bénéficier d'une visite gratuite de techno-prévention.