Les bouquinistes sur l'Esplanade de Stavelot jusqu'à la fin juillet

Stavelot veut ramener de la vie et de l'activité au centre de la ville en réunissant des bouquinistes, chaque dimanche sur l'Esplanade, en face de l'Abbaye.

C'est l'opération Stav'Lire. Le but est de créer un vrai petit village littéraire. Robert Coeckelbergs, président du Centre Culturel de Stavelot-Trois-Ponts: "A partir du 14 juin, tous les dimanches, de 8 à 18 heures, sur l'Esplanade, il y aura une dizaine de bouquinistes professionnels qui viendront expertiser, acheter, et vendre leurs collections. Pratiquement tous viennent de la région verviétoise ou liégeoise, et certains, qui sont des amis depuis longtemps, viennent du Namurois. Ce sont des vrais professionnels qui ont pignon sur rue".

Quant aux genres littéraires qui seront proposés, "c'est plutôt du classique" confie Robert Coeckelbergs. "Il y en a un notamment à qui je pense qui est le spécialiste du livre de poche et du Marabout. Mais tout peut être considéré comme valable dans leur métier".

Les bouquinistes seront donc rassemblés sur l'Esplanade, en face de l'Abbaye: "Ils devront avoir une tonnelle pour faire une ambiance un peu de marché, de fête, tout ça dans l'optique encore une fois du relancement après le confinement. J'espère que ça va attirer des gens, le plus possible bien sûr".

Stav'Lire, c'est chaque dimanche, de 8 à 18 heures, jusqu'au 26 juillet.