Les boulangeries hors d'activité à Angleur... sauf une boulangerie ambulante

Une boulangerie ambulante s’est installée à Angleur. Cette initiative est portée par la Fédération des Patrons Boulangers liégeois. Depuis une semaine, elle vient à la rencontre des sinistrés et des habitants du quartier. En effet, les boulangeries du quartier sont hors d'activité : 2 d'entre-elles ont été inondées rue Vaudrée et celle de la place Andréa-Jadoulle est fermée.

Sur cette même place, c'est donc une boulangerie à deux roues qui retient l'attention. "C'est bien, parce qu'il n'y avait plus rien dans le coin. Puis, on y vend du bon pain. Ce n'est pas du pain industriel", se réjouit une passante.

Sylvie Knuts s'occupe de ce magasin atypique. Elle travaille en partie avec la Maison de la Laïcité d'Angleur qui lui a demandé si elle pouvait livrer du pain de qualité. Ses boutiques se situent à Clavier et à Seraing. Désormais, elle produit beaucoup plus de pains afin de nourrir les Angleurois. La vendeuse en dit plus sur sa présence : "Cette remorque nous a été gracieusement offerte par la société Bruyerre (NDLR : un grossiste en boulangerie). Je serai encore là-bas jusqu'au 16 octobre inclus".