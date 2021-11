Les bodycams des policiers dans le viseur de l’Université de Liège : "les policiers y voient un avantage"

Une étude de l’Université de Liège et de la KU Leuven se centre sur le point de vue des policiers concernant l’emploi des bodycams. Les résultats de cette étude viennent d’être présentés.

Des chercheurs de l’ULiège et de la KU Leuven ont mené durant un an une vaste étude auprès de 16 zones de police des trois régions à propos de l’utilisation de ces caméras. Et le constat est assez positif.

Ces bodycams, ces caméras miniatures qui permettent de filmer les interventions, sont de plus en plus testées et utilisées par des policiers dans tout le pays : sur les 16 zones de police étudiées par les chercheurs universitaires, 14 utilisaient déjà des bodycams et les deux autres s’apprêtaient à le faire.

Les pratiques sont assez différenciées d’une zone de police à l’autre

Vincent Seron, président du département de criminologie de l’ULiège : "Les policiers y voient un avantage, notamment en termes d’intervention et de contact citoyen. Ça permet aussi d’avoir le point de vue du citoyen et de montrer que, dans certaines situations, l’intervention policière était tout à fait légitime".

Autre constat : disparités entre citoyens

Et de tempérer : "Deuxième constat : les pratiques sont assez différenciées d’une zone de police à l’autre. Cela pose parfois un problème en termes d’égalité citoyenne : la recherche a pu mettre en évidence ces disparités et la nécessité de pouvoir remédier à ces disparités".

L’étude émet d’ailleurs quelques recommandations : à propos de la formation des policiers, mais aussi à propos du cadre légal, notamment la durée de conservation des vidéos filmées par ces bodycams.