Les Belges se mobilisent pour sauver les animaux australiens

Aider les animaux en les "adoptant"

Emilie et Celia ont "adopté" Paul, un petit koala miraculé des flammes. - © RTBF

Paul est un petit koala australien miraculé des flammes. Emilie et Celia le regardent tendrement. Comme beaucoup d'autres, il a besoin de soins car les feux ont brûlé 90% de son corps. Sur internet, les deux sœurs ont décidé de l'aider en l'adoptant, c'est-à-dire en faisant un don financier pour le sauver: "On a pris le plus abîmé parce qu'on a cru que personne n'allait le vouloir. Après, on en a discuté avec nos parents. D'abord, ils voulaient regarder si ce n'était pas une arnaque. Après, on a regardé, et ils ont dit qu'on pouvait l'adopter. Et on a donné 40 euros pour qu'il soit soigné". "On ne peut pas aller dans la forêt pour les sauver, donc donner de l'argent était le plus facile. On l'a adopté, mais il n'est pas à nous car il y a plusieurs personnes qui l'ont adopté".