Les Belges plus les bienvenus en Allemagne: des dérogations pour les frontaliers

La Belgique est une zone rouge pour l'Allemagne. Nous n'y sommes donc plus les bienvenus, sauf pour des raisons essentielles.

"Une mesure un peu forte" selon le bourgmestre de Waimes

Voilà qui pourrait poser problème aux frontaliers, les habitants des communes germanophones mais aussi les francophones de Malmedy ou de Waimes, qui franchissent constamment la frontière. Daniel Stoffels, le bourgmestre de Waimes: "Pas mal de personnes dans le village ici vont faire des courses en Allemagne parce qu'il y a des grandes surfaces qui ont des prix très intéressants. Ça, c'est le premier souci qui est rencontré, mais ce n'est pas un problème en soi, les gens referont leurs courses plus dans la région. Autre petit problème: plusieurs personnes de notre commune travaillent en Allemagne, mais eux peuvent toujours avoir accès à leur lieu de travail. C'est une mesure un peu trop audacieuse vu que dans notre région ici, les cantons de l'est, on a très peu de contaminations. Ça me parait une mesure un peu forte".

Des dérogations pour les habitants de la Communauté germanophone

Les choses bougent rapidement. Le président de la Communauté germanophone est intervenu hier soir pour assouplir la décision. Les deux Lands allemands frontaliers vont délivrer des dérogations. Les habitants de la Communauté germanophone sont autorisés à entrer en Rhénanie du Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat sans donner de raisons, et ce, pour 24 heures. Cette dérogation pourrait être prolongée à 48 heures dans les prochains jours.

Attention, cette exception est uniquement valable pour les habitants des 9 communes germanophones. Pour les autres, seuls les déplacements essentiels sont autorisés.