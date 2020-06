Les belges ont explosé leur budget pour le jardinage

Le confinement a aussi eu des bons côtés. Il a fait naître certaines vocations pour le jardinage. Le Belge avait déjà la main verte, mais cela s’est renforcé. Nous avons dépensé 3,6 milliards en un an, un chiffre boosté ces dernières semaines.

Corine Delaive est passionnée par la nature et plus particulièrement son jardin. Elle y passe tous ses temps libre, que ce soit dans le potager ou au milieu de ses fleurs. Corine Delaive a profité davantage de la période de confinement pour s’épanouir dans son jardin. "J’ai commandé récemment des plantes ornementales. On a été racheté des barrières pour sécuriser les plantations. J’ai aussi racheté du matériel pour faire des jardinières. Cette année, j’ai fait exploser le budget entre 500 ou 600 euros", explique-t-elle.

Elle n’est pas la seule. Certains se sont découvert une passion pour le jardin. D’après une étude sur le comportement d’achat, les Belges dépenseraient près de 40% de leur budget aux plantes et aux fleurs. "Ce qui se vend le mieux, ce sont les plantes à fleurs pour décorer le jardin comme les géraniums. Ce sont les produits phares", affirme Julien Carabin, le gérant d’une jardinerie.

Depuis quelques années la culture de légumes et d’herbes aromatiques est croissante. Un phénomène qui s’est amplifié au cours du confinement parce que beaucoup ont fait un potager. Les Belges dépensent plus de 3 milliards et demi d’euros par an pour leur jardin. Un chiffre qui continue de grimper, à la vitesse des mauvaises herbes