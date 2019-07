Les barquettes et les films alimentaires bientôt dans les sacs bleus

Gros changement dans les sacs bleus ! Si vous dépendez de la zone Intradel, vous allez bientôt pouvoir y jeter les barquettes et films alimentaires. Jusqu'ici, ces plastiques non recyclables finissaient leur vie à l'incinérateur. Ils ne pouvaient pas être mélangés aux PMC. Mais le premier décembre prochain, ça va changer.

Pots de yaourt, barquettes de glace et films alimentaires

"Attention, on ne peut pas encore les mettre dans les sacs PMC" précise Jean-Jacques de Paoli, le chargé de communication d'Intradel. "Mais on pourra A PARTIR DU PREMIER DECEMBRE. Notre partenaire FostPlus a trouvé des filières de recyclage pour ces plastiques, ceux qu'on appelle les 'plastiques durs d'emballages', donc les pots de yaourt, barquettes de margarine, les emballages bleus des champignons, et les films plastiques qui tiennent les bouteilles d'eau ou de limonade. Donc ces plastiques durs seront refondus pour devenir de petites billes de plastique et elles serviront à fabriquer d'autres objets en plastique, pas forcément des emballages alimentaires.

Précédemment, ces fractions de déchets allaient dans la poubelle des déchets ménagers résiduels. Cette poubelle résiduelle devrait fondre de neuf à dix kilos par personne et par an."

Le système ne sera pas appliqué tout de suite de la même manière dans toutes les communes de la zone Intradel. Dans le centre de la Province, à Liège, Seraing, Saint-Nicolas et Herstal, par exemple, les citoyens pourront jeter tous ces nouveaux plastiques dans le sac bleu. Ailleurs dans la Province, il y aura un sac supplémentaire, transparent, qui sera destiné uniquement aux films alimentaires. Ceux qui tiennent les bouteilles et les cannettes et aussi ceux qui recouvrent les barquettes de champignons.

Tout ça sera traité de la même manière à Seraing. Si le système de tri domestique est appliqué de manière différente explique Jean-Jacques de Paoli, "c'est parce que l'usine Sitel, telle qu'elle existe, ne serait pas capable de trier tous ces plastiques mélangés s'ils provenaient de toute la Province." Cette usine de tri doit d'ailleurs être modernisée et va sans doute déménager à une centaine de mètres de son emplacement actuel. Des négociations sont en cours avec ArcelorMittal, le propriétaire des lieux.