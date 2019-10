Les banques alimentaires, elles sont 9 dans le pays, ont fourni de la nourriture à 170.000 personnes, via 623 associations locales lors des six premiers mois de cette année. C'est 6,6% de plus par rapport à la fin de l'an dernier.

Et c'est à Liège et à Anvers que la demande a particulièrement augmenté. Une demande en hausse, notamment en région rurale.

En province de Liège, 28.000 personnes bénéficient du coup de pouce des banques alimentaires.