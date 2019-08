Les Bandas en délire font vibrer Dalhem et un public nombreux

Ambiance très musicale ce week-end à Dalhem pour la troisième édition des "Bandas en délire". Une banda, c’est une harmonie en espagnol, du type de celles qui animent les arènes lors des corridas. Ces groupes ont en tout cas animé les rues de Dalhem et leurs rythmes ont fait danser le public.

Des petits, des grands, des moyens, de la musique française ou internationale, il y en avait pour tous les goûts aux quatre coins de la cité. Et certains groupes sont venus de loin : " C’est 12 heures de car pour venir à Dalhem ", explique Fabrice Raynaud et Los Cassanoïalos, venus de Charente. " C’est très bien. Un rassemblement de groupes comme ça, c’est ce qu’on préfère faire. C’est toujours intéressant de voir les autres groupes jouer. Ça peut donner des inspirations, montrer ce qu’on sait faire et puis il y a toujours des échanges qui se font ", ajoute-t-il.

Chaque groupe a sa particularité, son interprétation aussi : " Chaque groupe a un peu son identité. Ça va se faire dans le répertoire et dans l’interprétation. Il y en a qui vont jouer beaucoup plus vite, d’autres moins vite. Il y en a qui respectent bien les tempos de l’original, et puis après ça dépend si c’est de la variété française, anglophone ou autre ", précise Erik Loenen, président des Bandas en délire.

Quant au public, il applaudit, il danse, il chante. Et c’est ce qui l’attire : " Ça rassemble pas mal de gens et toutes les générations. On est sur une ambiance avec des cuivres, beaucoup de musiques qui font bouger les gens et les gens ne sont pas seulement là pour regarder. Ils sont aussi là pour un peu danser et s’amuser ", détaille un spectateur. " Moi je suis là pour la musique et l’ambiance en particulier. Je vois les gens danser et ça accroche. On danse avec les musiciens, on chante… ", ajoute une autre. " Une belle ambiance festive, très entraînante, c’est pour ça qu’on vient ", complète un troisième.

Les bandas ont attiré entre 6.000 et 7.000 personnes.