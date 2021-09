Un bananier pousse à Verviers en face du Palais de Justice !

Et ce n’est pas le seul. Une petite vingtaine de bananiers ornent les vasques du service des plantations à travers la ville de Verviers. Le plus grand a de quoi étonner. Il pousse face au Palais de Justice. Il dépasse les deux mètres cinquante de haut. Ses très longues feuilles aux arêtes bien marquées forment comme un parasol. Qui connaît son nom ? Les Verviétois qui passent par là nous en proposent quelques-uns : un palmier, un palétuvier… mais on ne s’égare pas longtemps. L’arbuste est bel et bien un bananier.

Il ne donnera pas de bananes

C’est même un bananier basjoo précise Charline Marien, agent technique au service des plantations. "Celui-ci est un de nos plus grands. C’est une variété qui vient d’Asie. "

Dominique Gernay, contremaître au service des plantations est un passionné de plantes exotiques : "beaucoup de gens n’ont pas les moyens de partir loin. Parsemer la ville de plantes exotiques leur permet de voyager en restant ici." Il est régulièrement interpellé par des passants étonnés. Le bananier du Palais de Justice ne porte pas de bananes. "Non. Il n’en donnera pas. Il devrait être encore beaucoup plus grand. On n’est pas dans un pays méditerranéen. Il fait trop froid et ils n’ont pas le temps d’arriver à maturité." Les bananiers de Verviers – il y en a une vingtaine – passeront l’hiver au chaud au service des plantations.

"Le fleurissement, c’est très important" assure Charline Marien. "Ça apporte des couleurs dans la ville et un côté plus chaleureux." De petits palmiers décorent également les parterres verviétois. Comme on est à 800 kilomètres au nord de Nice, eux aussi seront rentrés pour l’hiver.