Les autorités liégeoises rendent hommage à la police et aux agents disparus

Les Fastes de la Police de Liège, qui se tenaient lundi, visaient, comme chaque année, à rendre hommage aux policiers liégeois morts pour la patrie, à commémorer la Libération de la Ville de Liège et à mettre à l'honneur la police locale liégeoise.

Deux noms supplémentaires sur la stèle commémorative

Le programme des Fastes a débuté dès 8h15 à l'Hôtel de police où des fleurs ont été déposées. La stèle en mémoire des policiers morts en service affiche désormais deux noms supplémentaires : ceux de Soraya Belkacemi et Lucille Garcia, les deux policières assassinées le 29 mai dernier. Une plaque sera aussi apposée, plus tard, sur le lieu même de l'attentat.

Des cérémonies ont ensuite été organisées dans plusieurs endroits symboliques de Liège.

Près de 120 policiers s'étaient déplacés place du Marché pour assister au passage en revue des divers services de la police locale liégeoise, des sapeurs-pompiers et des Escortes Drapeaux de l'Armée. Les forces de l'ordre, ainsi que les autorités locales présentes, se sont ensuite rassemblées au sein de l'Hôtel de Ville pour assister aux prestations de serment des 62 nouvelles recrues de la police de Liège.

Les policiers demandent à être respectés

Après quoi, le bourgmestre Willy Demeyer et le chef de corps Christian Beaupère ont respectivement pris la parole. Après avoir tous deux rendu hommage aux agents récemment décédés, notamment dans des attaques terroristes, le bourgmestre a parlé de formation tandis que le chef de corps a insisté sur la notion de respect. "Tous les jours, nos représentants de l'ordre sont agressés verbalement et même trop souvent physiquement. Il est important de rappeler à tous qu'ils sont pourtant les garants des règles, de la sécurité et de l'ordre. Le policier est un acteur indispensable au bon fonctionnement d'une société. Et pour cela, il doit être respecté", a souligné Christian Beaupère. "Pour faire diminuer les risques auxquels nos policiers sont confrontés chaque jour, il faut augmenter l'estime de chacun pour cette fonction. Et quand je parle d'augmenter, il faudrait plutôt dire restaurer. Je refuse la banalisation et demande le respect."

La police de Liège a expliqué Christian Beaupère va aussi récupérer quarante policiers qu'elle pourra envoyer sur le terrain. L'Etat fédéral a décidé d'engager des agents de sécurité - qui ne seront pas des policiers - pour s'occuper des détenus au Palais de Justice. La police de Liège ne devra plus s'occuper de ce travail. Ca lui permettra de mettre plus d'agents sur le terrain.