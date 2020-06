Les "Ateliers d'Art Contemporain", une usine à gaz de subsidiologie ?

Le tribunal correctionnel de Liège a ouvert le dossier des Ateliers d’Art Contemporain, ce mardi. C’est un curieux procès, en vérité. Curieux, parce que le juge d’instruction n’a inculpé personne, au terme de son enquête. Il n’a même pas rencontré le principal prévenu : c’est le parquet du procureur du roi qui a directement cité à comparaître l’ancien administrateur délégué, et deux membres du personnel. Curieux, parce que c’est une affaire de maquillages dans les bilans, mais que le comptable n’est pas poursuivi.

Les faits remontent à une petite dizaine d’années. Les Ateliers d’Art Contemporain mènent de front divers projets culturels. Pour les financer, il faut obtenir des subventions. Selon les divers niveaux de pouvoirs, local ou régional, les critères à remplir varient. Et selon les cas, des dépenses sont imputées de manière pas très nette ; c’est le cas, par exemple, pour le festival Les Parlantes. Les factures et justificatifs, avec le recul, paraissent, comment dire, arrangés. D’où des accusations de fausses conventions, de documents fictifs, d’abus de confiance. Le plus curieux, c’est que le fonds social européen, apparemment principal préjudicié par ces éventuels détournements, a approuvé à plusieurs reprises, après inspections, les chiffres des Ateliers d’Art Contemporain.

Depuis lors, une liquidation est intervenue. L’interrogatoire de l’ex-administrateur délégué a permis d’entendre des explications, parfois embrouillées, sur l’incroyable complexité des montages entre associations souvent au bord de la rupture de trésorerie. Il parle d’une cabale montée par une partie des employés pour couvrir d’autres irrégularités. Il reste quelques frais de voyages privés, qui n’auraient pas dû être pris en charge par les Ateliers d’Art Contemporain, même si l’intéressé affirme qu’il a toujours agi honnêtement, si pas légalement. Les débats ne sont pas clos : la suite, dans une semaine.