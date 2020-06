Les Ateliers d'Art Contemporain, un "système de gens qui protègent des gens" ?

Le procès des Ateliers d’Art Contemporain procède à une vertigineuse plongée dans les mœurs du petit monde culturel liégeois. Après les explications embrouillées de l’administrateur-délégué de l’association, poursuivi pour détournement de subsides, la deuxième audience, ce mardi, a permis d’entendre les justifications nébuleuses de l’ex-directrice.

C’est elle qui a déposé la plainte, à l’origine de l’affaire. Et elle avoue ne pas comprendre pourquoi elle se retrouve à présent sur le banc des prévenus. A l’en croire, elle a juste été une employée, sans véritables pouvoirs. Elle a pourtant signé une convention, que le procureur du roi qualifie de faux en écriture, parce qu’elle ne couvre pas de réelles prestations. Elle met en cause le conseil d’administration, et la présidente, une ancienne parlementaire socialiste. Elle parle d’un "système de gens qui protègent d’autres gens Et pourtant, une dizaine de courriels, de sa main, figurent au dossier répressif : apparemment, c’est parmi le personnel des Ateliers d’Art Contemporain, et avec parfois son intervention à elle, que des intitulés de factures ont été bidouillés, pour les imputer, selon les nécessités du moment, à l’un ou l’autre projet, histoire de correspondre aux critères pour décrocher des subventions européennes. D’où des accusations d’abus de confiance, à charge de la dame, qui est à la peine quand elle doit préciser qui a fait quoi et quand.

A l'évidence, à la défense des divers inculpés, les avocats vont avoir du boulot, pour préparer leurs plaidoiries.