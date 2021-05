Les assurances Alliance-Bokiau passent sous contrôle de Wilink

C’est une sorte de dégât collatéral de l’affaire Publifin. Une filiale de l’intercommunale liégeoise, voici quelques années, s’est intéressée au développement de ce très gros courtier wallon. Au point que Nethys a fini par injecter du capital, dans le cadre d’un projet d’utiliser le boîtier Voo pour démarcher des souscripteurs de contrats. Plus de trois millions ont été dépensés pour la mise au point de la plate-forme informatique. Puis, avec les soucis de gouvernance et le changement de management, la stratégie de Nethys dans le secteur des assurances s’est brutalement inversée, avec à la clef un désengagement qui a placé Alliance Bokiau dans une grande délicatesse de trésorerie : des pertes d’un million et demi, au dernier bilan, ont imposé à la fin de l’an dernier une procédure de réorganisation judiciaire.

Elle vient de se clôturer. Le plan de sortie a été approuvé ce lundi à septante pour cent des créanciers, des banques, des fournisseurs et des actionnaires, dont Nethys. La solution qui intervient, c’est un rachat du portefeuille par la société Wilink, l’un des plus importants acteurs du marché belge avec une vingtaine de bureaux et plusieurs centaines de collaborateurs. Selon nos informations, Wilink reprend la quarantaine de travailleurs. Des négociations sociales devraient commencer cette semaine encore.