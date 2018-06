Les arrêts de travail chez Carrefour-Mestdagh s'étendent

Le personnel de quatre magasins Carrefour-Mestdagh liégeois a spontanément débrayé et fermé leur magasin respectif dès jeudi après-midi. Mais le conflit s'étend et le magasin d'Eghezée, en province de Namur, a rejoint le mouvement vendredi matin. Les syndicats sont en train d'effectuer une tournée des magasins namurois ce vendredi et il est probable qu'une fois le personnel informé du résultat des négociations actuellement en cours dans le cadre de la restructuration des magasins du groupe, le personnel de ces magasins arrête lui aussi le travail. Cette tournée devrait passer par les magasins de Bouge, Belgrade et Jambes.

Au niveau liégeois, les quatre magasins fermés, qui le resteront ce vendredi et probablement aussi samedi, sont ceux d'Ans, Blonden, Cointe et Tilff. Trois autres magasins en province de Liège devraient être visités par les syndicats et pourraient peut être fermer à leur tour. Il s'agit de ceux de Saint-Lambert (Liège) et des deux magasins de Verviers.

Selon nos informations, la direction envisagerait de réduire de 30% les heures de travail dans les magasins. Une prochaine réunion de négociation est programmée le 28 juin et à l'approche de celle-ci, un mouvement national de protestation est déjà prévu.