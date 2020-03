Les Ardentes déménageront bien à Rocourt

Les organisateurs du festival musical les Ardentes sont parvenus à un accord avec les deux agriculteurs qui contestaient le déménagement du festival à Rocourt sur des terres qu'ils exploitent. Les deux agriculteurs, qui exploitaient le site jusqu’à présent, estimaient avoir été expulsés. Ils avaient retourné les 25 hectares de pelouse que les organisateurs du festival venaient tout juste de faire semer. Or ces 25 hectares ne leur appartiennent pas. C’est une propriété de la ville et de la société wallonne du logement, qui leur permettaient d’en profiter gratuitement depuis des années.

Ce vendredi, les organisateurs du festival, les agriculteurs et les avocats des deux parties se sont retrouvés devant le juge de paix. A l'issue de l'audience, ils ont sorti un communiqué commun : "Parallèlement aux procédures judiciaires engagées, des discussions ont été entreprises entre la Ville de Liège, la Société wallonne du Logement, l’organisateur du Festival et les deux agriculteurs. Au terme de ces discussions, un accord transactionnel, favorable aux intérêts de l’ensemble des parties, a été conclu ce 6 mars 2020. Aux termes de cet accord, les agriculteurs procéderont immédiatement à la remise en état de la pelouse. Cet accord met un terme définitif au litige entres les parties et confirme la tenue du festival de musique urbaines liégeois, sur le site de la rue de la Tonne à ROCOURT, tant pour son édition des 9 au 12 juillet 2020, que pour les années à venir."

Cependant, le communiqué précise : "Parallèlement aux procédures judiciaires", ce qui laisse entendre que même si la question du déménagement du festival à rocourt est réglée, les tribunaux auront encore à traiter l'affaire Ardentes vs/ agriculteurs.